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O restoranda yaralar sarıldı

Cinayet zanlısı Okan A.'nın gasp ettiği hafif ticari araçla daldığı ve 11 kişinin yaralandığı kazada, ünlü restoranda hasar gören yerler onarıldı

O restoranda yaralar sarıldı

Cinayet zanlısı Okan A.'nın gasp ettiği hafif ticari araçla daldığı ve 11 kişinin yaralandığı kazada, ünlü restoranda hasar gören yerler onarıldı

19 Şubat 2017 Pazar 15:17
O restoranda yaralar sarıldı
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MERKEZ Osmangazi ilçesinde tarlada kalbinden vurularak öldürülen Gürbüz Kömür'ün katil zanlısı olarak aranan Okan A., bir yakınının düğününden çıkıp eve giden 45 yaşındaki Yusuf A.'nın kullandığı aracının önünü kesti. Silahıyla Yusuf A.'ya ateş edip 3 yerinden yaralayan Okan A., 16 P 5828 plakalı aracı gasp edip kaçtı. İstanbul Caddesi'nde hızla ilerleyen Okan A. yönetimindeki araç, kontrolden çıkıp ünlü köfte restoranına daldı. Kazada Okan A. ile birlikte restoranda 10 kişi yaralandı.
Savaş alanına döndü
Katil zanlısının silahla yaraladığı araç sahibi Yusuf A. ile birlikte 11 yaralı, ambulanslarla şehir merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından restoran ise savaş alanına döndü. Camları kırılan, tavanı çöken işletme, sabahın erken saatlerinde onarıma başladı. 24 saat geçmeden restoran eski haline getirilerek, yeniden hizmet vermeye başladı. 

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Anahtar Kelimeler:
CinayetKatilOsmangazi
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