O protestoya 20 gözaltı daha

BAŞKENT'TE bir grup eylemci, KHK ile ihraç edilmelerinin ardından başlattıkları açlık grevini cezaevinde sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek verme bahanesiyle Yüksel Caddesi’nde toplandı. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis, eylemin kanunsuz olduğunu belirterek grubun dağılmasını istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba biber gazıyla müdahale eden polis, 20 eylemciyi gözaltına aldı.
Öğle saatlerinde 43 eylemci gözaltına alınmıştı
Gülmen ve Özakça eylemi öğle saatlerinde başlamıştı. Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba yapılan müdahalede 47 eylemci gözaltına alınmıştı.
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