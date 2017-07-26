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'O polis kurala aykırı ateş etti'

İstanbul Küçükarmutlu’da, Yılmaz Öztürk adlı gencin ölümüne sebep olan polis hakkında on yıl hapis cezası verilmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Kararda, sanık polisin silah kullanma şartlarına aykırı şekilde ateş ettiği, Öztürk’ün tahrikte bulunmadığı vurgulandı. Öztürk vurulduktan sonra yanına bir dergi bırakılması ve olay karışanların soruşturmayı yürütmesine ilişkin mahkeme, suç duyurusunda bulunma talebini kabul etmedi

'O polis kurala aykırı ateş etti'

İstanbul Küçükarmutlu’da, Yılmaz Öztürk adlı gencin ölümüne sebep olan polis hakkında on yıl hapis cezası verilmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Kararda, sanık polisin silah kullanma şartlarına aykırı şekilde ateş ettiği, Öztürk’ün tahrikte bulunmadığı vurgulandı. Öztürk vurulduktan sonra yanına bir dergi bırakılması ve olay karışanların soruşturmayı yürütmesine ilişkin mahkeme, suç duyurusunda bulunma talebini kabul etmedi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:19
'O polis kurala aykırı ateş etti'
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İSTANBUL 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında, Öztürk’ün sabıka ve GBT kaydının olmadığı, elbisesinde patlayıcı artığı, el svaplarında ise barut izi bulunmadığı anlatıldı. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nun 16. maddesine silah kullanma şartlarının açıklandığı, mevcut olayda silahla direnme, direnenleri etkisiz hale getirme, yakalama kararı veya suç üstü halinin olmadığı anlatıldı.

Sanık polis Y.H.’nin 27 yaşındaki Öztürk’e, kaçanlardan biri olduğu düşüncesiyle durdurma amaçlı 25-30 metreden üç el ateş ettiği belirtildi. Kurşunun “kot farkından yahut mobil ortam nedeniyle vücut hareketinin eğilmesi yahut doğrulması” nedeniyle ölümcül bölgeye isabet ettiği ileri sürüldü. Sanık Y.H.’nin yaralama amaçlı silaha davrandığı savunulurken; Öztürk’ün haksız tahrikte bulunmadığı belirtildi. Avukat Cemal Yücel ise sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılması için karara itiraz etti.

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Son Güncelleme: 26.07.2017 18:28
Anahtar Kelimeler:
İstanbul KüçükarmutluYılmaz Öztürk
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