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O ilde köpek katliamı iddiası

Afyonkarahisar’da çok sayıda sokak köpeğinin zehirli et kullanılarak öldürüldüğü iddia edildi. Olay üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılırken, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi

O ilde köpek katliamı iddiası

Afyonkarahisar’da çok sayıda sokak köpeğinin zehirli et kullanılarak öldürüldüğü iddia edildi. Olay üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılırken, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi

14 Şubat 2017 Salı 20:34
O ilde köpek katliamı iddiası
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OLAY, Değirmenayvalı ve Büyükkalecik belde sınırları içindeki arazide meydana geldi. Bölgede yaşanan köpek ölümlerinin artması üzerine vatandaşların duruma tepki gösterdiği aktarıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Mahmut Temel, konunun müdürlüğe intikal etmesi üzerine bölgeye giderek tahkikat yaptıklarını söyledi. Ekiplerin bölgeye gittiğinde 1 köpek ölüsü ile karşılaştıklarını ancak kendilerine, ihbar niteliğinde çok sayıda köpek ölüsünün bulunduğu fotoğraf gönderildiğini belirtti. Temel, ayrıca domuzlar için doğaya bırakılan zehirli etleri köpeklerin yiyerek ölümlerin gerçekleşmiş olabileceği ihtimalinin de değerlendirildiğini söyledi. Köpeklerin zehirli et kullanılarak öldürüldüğü için olayın adli bir olay olduğunu belirten Temel, konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda da bulunulacağını dile getirdi.

“Bunu yapanlar muhakkak bulunmalı”

Bölge sakinlerinden Erol Barutçu ise yaşanan olayın kabullenilemez olduğunu ifade ederek, bölgede 15’e yakın köpeğin öldürüldüğünü öne sürdü. Barutçu, “Bölgede 10-15 köpek öldürülmüş. Resmen bu köpekleri öldürüyorlar katlediyorlar. İnsanlık dışı bir şey bu olay. Böyle bir şey olamaz” diye konuştu.
Bir başka bölge sakini İbrahim Sivrikaya isimli vatandaş ise “Tüylü” isimli köpeğinin de zehirli et ile katledildiğini iddia ederek, “Benim köpeğimle birlikte çok sayıda köpek öldürülmüştü. Köpeğin öldüğü yerde 5,6 tane köpek ölüsünü kendi gözlerimle gördüm. Bunu yapanlar muhakkak bulunmalı” ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. 

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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisaKöpek KatliamıOrman Ve Su Işleri Bakanlığı
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