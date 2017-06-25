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O ilde feci olay: 4 kişi can verdi

Adana'nın Aladağ İlçesi’nde foseptik çukuruna düşen 1’i kadın, 4 kişi yaşamını yitirdi

O ilde feci olay: 4 kişi can verdi

Adana'nın Aladağ İlçesi’nde foseptik çukuruna düşen 1’i kadın, 4 kişi yaşamını yitirdi

25 Haziran 2017 Pazar 21:37
O ilde feci olay: 4 kişi can verdi
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OLAY, saat 20.30 sıralarında Aladağ İlçesi Meydan Yaylası’nda meydana geldi. Hamile olduğu iddia edilen Elif Boran, ayağı kayınca yol kenarındaki foseptik çukuruna düştü. Boran’ın düştüğünü fark eden akrabaları yardıma koştu. Boran’ı çıkarmak isterken 3 yakını da çukura düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla jandarma, foseptik çukuruna düşen 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Adana Valisi Mahmut Demirtaş,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Meydan Yaylası'nda, bir kadının foseptik çukuruna düştüğünü belirtti. 
Kadını buradan çıkartmak isteyen 3 kişinin de aynı yere düşerek hayatını kaybettiğini ifade eden Demirtaş, "Aladağ ilçemizde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişi yaşamını yitirdi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor" şeklinde konuştu.

Son dakika... Foseptik çukuruna düşen 4 kişi hayatını kaybetti

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Adana Valisi Mahmut Demirtaş yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Meydan Yaylası'nda, bir kadının foseptik çukuruna düştüğünü belirtti.

Kadını buradan çıkartmak isteyen 3 kişinin de aynı yere düşerek hayatını kaybettiğini ifade eden Demirtaş, "Aladağ ilçemizde foseptik çukuruna düşen 1'i kadın 4 kişi yaşamını yitirdi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor." şeklinde konuştu.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cesetlerinin bulundukları yerden çıkartılıp otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildiği bildirildi.

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Son Güncelleme: 25.06.2017 23:31
Anahtar Kelimeler:
AdanaAladağ
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