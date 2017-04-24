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Nişanlısı tarafından suçlanan genç intihar etti

Adana'da nişanlısının tecavüz suçlamasını kaldıramayan Mithat Kutgi intihar etti

Nişanlısı tarafından suçlanan genç intihar etti

Adana'da nişanlısının tecavüz suçlamasını kaldıramayan Mithat Kutgi intihar etti

24 Nisan 2017 Pazartesi 09:12
Nişanlısı tarafından suçlanan genç intihar etti
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ADANA'da 27 yaşındaki Mithat Kutgi, nişanlısının kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi olması üzerine av tüfeğiyle başına ateş ederek canına kıydı.
Mithat Kutgi bir süre önce adı açıklanmayan bir kızla nişanlandı. İddiaya göre genç kız geçen çarşamba günü Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, nişanlısının kendisine tecavüz ettiğini öne sürüp şikayetçi oldu. Bunun üzerine Mithat Kutgi, savcının karşısına çıkıp ifade verdi.

Bu olaydan sonra psikolojisinin bozulduğu belirtilen Mithat Kutgi, ailesine "Bana iftira attılar, bununla yaşayamam" demeye başladı. Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Pınar Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede ailesiyle yaşayan Mithat Kutgi, iddiaya göre dün saat 15.30 sıralarında av tüfeğini başına dayayıp tetiği çekti.

Silah sesini duyan ailesi odaya girdiğinde Kutgi'yi kanlar içinde buldu. Ailenin çığlıkları üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekibine haber verdi. Eve ulaşan sağlık ekibi, babanın elinde tüfek olması nedeniyle yaralıya müdahale etmekte güçlük çekti. Olay yerine ulaşan polis, babanın elinden tüfeği alıp sakinleştirerek sağlık ekiplerinin müdahale etmesini sağladı. Sağlık ekibi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Mithat Kutgi'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Başsavcılığı
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