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Nikah masasından referandum pankartı

Siyasi partiler, anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum öncesi seçmeni 'evet' ya da 'hayır' demeye ikna etmeye çalışırken, bu süreç, en mutlu anlara da yansıdı. İzmir'de nikah masasında birbirlerine 'evet' diyen yeni evli çiftin arkadaşları, referandumla ilgili pankart açtı

Nikah masasından referandum pankartı

Siyasi partiler, anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum öncesi seçmeni 'evet' ya da 'hayır' demeye ikna etmeye çalışırken, bu süreç, en mutlu anlara da yansıdı. İzmir'de nikah masasında birbirlerine 'evet' diyen yeni evli çiftin arkadaşları, referandumla ilgili pankart açtı

06 Şubat 2017 Pazartesi 11:39
Nikah masasından referandum pankartı
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NİSAN ayında yapılacak referandum çiftlerin bir ömür boyu mutluluk için birbirlerine 'evet' dedikleri nikah masasına taşındı. İzmir'de Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde hafta sonu düzenlenen törende tiyatro oyuncusu Mehmet Küçükgünaydın ile Rezan Tunç evlendi. Çiftin nikahını Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş kıydı. 
Nikahın ardından çiftin arkadaşları üzerinde 'Başkanlığa hayır sana evet Rezan', 'Başkanlığa hayır sana evet Mehmet' yazılı iki ayrı pankart açtı. Çiftin bilgisinin olduğu bu sürpriz karşısında şaşıran Pekdaş, "Bugün hayırlı bir birlikteliği daha resmileştirdik. Rezan ve Mehmet'in mutlulukları bir ömür sürsün. Birlikte geçirecekleri nice hayırlı günleri, sevgiyle kucaklayacakları hayırlı çocukları olsun" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Nikah MasasReferandum
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