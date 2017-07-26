Netanyahu'dan şok yanıt: Erdoğan İsrail'e öğüt verecek en son kişi!

TÜRKİYE ile İsrail arasında ipler geriliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’dan ve İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye yönelik diplomatik lisandan yoksun mesajlar arka arkaya geldi.

Önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mescid-i Aksa'da İsrail polisinin kısıtlamalarını protesto edenlere karşı 'aşırı güç' kullanılmasını kınamasına yanıt verdi.

Netanyahu attığı twitte, "Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs sakinlerine veya Kürtlere ne diyeceğini görmek ilginç olurdu. Erdoğan, İsrail'e öğüt verebilecek en son kişi" dedi.

Netanyahu'dan sonra Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon da sosyal paylaşım sitesi Twitter'da şu mesajı paylaştı:

KUDÜS YAHUDİ HALKININ BAŞKENTİ

Nahshon; "Erdoğan’n kendi ülkesinin sıkıntıları ve sorunları ile ilgilenmesi daha iyi olur. Osmanlı İmparatorluğu’nun günleri çoktan bitti. Yahudi halkının başkenti Kudüs'tür ve öyle de kalacaktır.

ERDOĞAN BAŞKALARININ EVİNE TAŞ ATMASIN

Geçmiş yılların aksine, güvenlik, özgürlük, dini özgürlük ve tüm azınlıkların haklarına saygı göstermeyi taahhüt eden bir hükümet kentidir. Camdan evde yaşayan Erdoğan’ın başkalarının evine taş atmaması gerekir." dedi.

DEDEKTÖRLER KALDIRILDI

Gelen uluslararası tepkiler üzerine İsrail detektörleri kaldırmış, yerine yüksek çözünürlüklü kameraların yerleştirileceğini duyurmuştu.