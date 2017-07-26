Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşte 6 madde ile zengin...
27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
27 Temmuz 2017 Alanya -...
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!

Netanyahu'dan şok yanıt: Erdoğan İsrail'e öğüt verecek en son kişi!

İsrail ile Türkiye arasında Mescid-i Aksa krizi patladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 'İsrail'in yaptığı, Mescid-i Aksa'yı Müslümanların elinden alma girişimidir' sözlerine İsrail’den, diplomatik lisanı aşan tepkiler geldi

Netanyahu'dan şok yanıt: Erdoğan İsrail'e öğüt verecek en son kişi!

İsrail ile Türkiye arasında Mescid-i Aksa krizi patladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 'İsrail'in yaptığı, Mescid-i Aksa'yı Müslümanların elinden alma girişimidir' sözlerine İsrail’den, diplomatik lisanı aşan tepkiler geldi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:13
Netanyahu'dan şok yanıt: Erdoğan İsrail'e öğüt verecek en son kişi!
banner404

TÜRKİYE ile İsrail arasında ipler geriliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’dan ve  İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye yönelik diplomatik lisandan yoksun mesajlar arka arkaya geldi. 
Önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Mescid-i Aksa'da İsrail polisinin kısıtlamalarını protesto edenlere karşı 'aşırı güç' kullanılmasını kınamasına yanıt verdi.
Netanyahu attığı twitte, "Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs sakinlerine veya Kürtlere ne diyeceğini görmek ilginç olurdu. Erdoğan, İsrail'e öğüt verebilecek en son kişi" dedi.
Netanyahu'dan sonra Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon da sosyal paylaşım sitesi Twitter'da şu mesajı paylaştı:
KUDÜS YAHUDİ HALKININ BAŞKENTİ
Nahshon; "Erdoğan’n kendi ülkesinin sıkıntıları ve sorunları ile ilgilenmesi daha iyi olur. Osmanlı İmparatorluğu’nun günleri çoktan bitti. Yahudi halkının başkenti Kudüs'tür ve öyle de kalacaktır.
ERDOĞAN BAŞKALARININ EVİNE TAŞ ATMASIN
Geçmiş yılların aksine, güvenlik, özgürlük, dini özgürlük ve tüm azınlıkların haklarına saygı göstermeyi taahhüt eden bir hükümet kentidir. Camdan evde yaşayan Erdoğan’ın başkalarının evine taş atmaması gerekir." dedi.
DEDEKTÖRLER KALDIRILDI
Gelen uluslararası tepkiler üzerine İsrail detektörleri kaldırmış, yerine yüksek çözünürlüklü kameraların yerleştirileceğini duyurmuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
netanyahu dan şok yanıt erdoğan israil e öğüt verecek son kişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski sevgilisini öldüren astsubaya müebbet
Eski sevgilisini öldüren astsubaya müebbet
'O polis kurala aykırı ateş etti'
'O polis kurala aykırı ateş etti'
Yavru balık operasyonu
Yavru balık operasyonu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals