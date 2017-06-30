Nefes kesen sahte para operasyonu

MİLAS ve Bodrum’da son bir hafta içinde çok sayıda iş yerinden sahte para ile alışveriş yapılarak esnafın mağdur edilmesi, polisi harekete geçirdi. Polis, mağdur olan esnafın iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından, alışveriş yaparak piyasaya sahte para sürdükleri anlaşılan şüphelilerin 34 YT 2289 plakalı otomobille kaçtıklarını belirledi.

Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili dün Üçyol Mevkii’nde farkeden polis ’dur’ ihtarında bulundu. Ancak, otomobildekiler durmayıp, kaçmaya başladı.

FİLM GİBİ KOVALAMACA

Kovalamaca sırasında, polis havaya uyarı ateşi açtı. Bu sırada paniğe kapılan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki başka bir otomobile çarparak durdu.

Kazayı, yara almadan atlatan şüphelilerden sürücü M.Y. ile Ç.A. ve D.K. adlı kadınlar gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı otomobildeki aramada 24 adet sahte 200 liralık banknot ele geçirildi. Şüphelilerden M.Y.’nin gasp ve adam öldürmekten sabıkalı olduğu öğrenildi. Üç şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.