Nefes kesen fidyeci operasyonu

AİLESİYLE birlikte yaklaşık 1 yıl önce İstanbul’a gelen Suriyeli genç Samir Mahmoud perşembe günü arkadaşlarıyla buluşmak için Fatih’teki evinden çıktı. Babasına gece eve döneceğini söyleyen Samir saatler ilerlemesine rağmen dönmedi. Bunun üzerine endişelenen baba Mahmoud Aljayal sabaha kadar oğlunun eve dönmesini bekledi. Bu süreçte oğluyla bir kez telefonda görüşen baba Aljayal, oğlunun eve geleceğini söylemesi üzerine rahat bir nefes aldı fakat daha sonra oğlu eve gelmedi.

Oğlunun telefonundan arayıp fidye istediler

Kaçırılan genç Samir Mahmoud’un telefonundan gece geç saatlerde baba Aljayal’ı arayan bir şahıs çocuğunu kaçırdıklarını ve 50 bin dolar fidye istediklerini söyledi. Oğlunun kaçırılmasını şokunu yaşayan baba sabaha kadar polise haber vermedi fakat olayın üzerinden 19 saat geçmesinin ardında polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine baba Aljayal’ı Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Konuyu devralan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Fidyecilerle pazarlık yapıldı

Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında baba Aljayal oğlunu kaçıran Hüseyin Muhammed ve Mahmud Fetus ile telefonda görüştürüldü. Polis ekiplerinin isteği üzerine fidyecilerle telefonda pazarlık yapan baba Aljayal’ı50 Bin Dolarlık fidye isteğini 30 Bin Dolar’a düşürdü. Daha sonra baba Aljayal’ı fidyecilerle Esenyurt’ta bir kafede buluşup takas yapmak üzer anlaştı.

Birbirine sarılan baba oğul duygusal anlar yaşadı

Olay yerine Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma Ve Müzakere Timine bağlı sivil polislerle giden baba polislerin talimatına göre hareket ederek elindeki 30 bin doları oğlunu görmeden vermedi. Şüphelilerden birisi kafede babanın yanında otururken diğeri çocuğu kafeye getirdi. Baba ve oğlu kafede bir süre hasret giderirken polis ekipleri operasyonu tamamlamak için harekete geçti. Şüphelileri kafede bulunan sivil polisler etkisiz hale getirdi.

Nefes kesen operasyon kamerada

Güvenlik kamerasına ve polis kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerden bir tanesi takasın yapılacağı Esenyurt’taki kafeye giriyor. Şüpheli rehin alınan gencin babasının yanına oturduktan sonra konuştukları görülüyor. Daha sonra Suriyeli genç ve diğer şüpheli kafeye giriyor. Bu sırada görüşme başlıyor.

Kafede şüphelilerin oturduğu masaların çevresinde konuşlanan polisler harekete geçiyor ve şüpheliler ile mağdur baba oğlun bulunduğu masanın çevresini sararak şüphelileri kıskıvrak etkisiz hale getiriliyor. Ardından polis ekipleri şüphelileri kelepçeleyerek dışarı çıkarıyor.