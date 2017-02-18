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NATO'dan kritik Karadeniz kararı! Türkiye'nin şartları ise...

NATO Savunma Bakanları zirvesinde, NATO'nun Karadeniz'deki askeri varlığının arttırılması kararı alındı. Rusya ile olası bir gerginliğin önüne geçmek için de, gemilerin tüm hareketliliği önceden Türkiye'ye bildirilecek

NATO'dan kritik Karadeniz kararı! Türkiye'nin şartları ise...

NATO Savunma Bakanları zirvesinde, NATO'nun Karadeniz'deki askeri varlığının arttırılması kararı alındı. Rusya ile olası bir gerginliğin önüne geçmek için de, gemilerin tüm hareketliliği önceden Türkiye'ye bildirilecek

18 Şubat 2017 Cumartesi 18:25
NATO'dan kritik Karadeniz kararı! Türkiye'nin şartları ise...
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KARADENİZ'DE  Rus uçaklarının ABD fırkateyninin üzerinde alçak uçuş yapması nedeniyle iki ülke arasındaki gerginliğin yükseldiği günlerde ABD'den NATO'ya kritik bir teklif geldi. Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları zirvesinde ABD'nin, NATO'nun Karadeniz'deki askeri varlığının arttırılması teklifi kabul edildi.Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ankara'nın konuyla ilgili çekincelerini de masaya koydu. Karadeniz'deki gemilerin Rusya ile gerginliği arttırıcı hareketlerden kaçınmasını isteyen Ankara, Karadeniz'deki NATO varlığının Montrö Anlaşması'nın ruhuna uygun olmasını ve kurulacak Karadeniz gücü için yeni bir komuta merkezi oluşturulmasını istediİlk olarak NATO'nun Kuzey Doğu Avrupa'ya asker konuşlandırmasının ardından alınması gündeme gelen Karadeniz'deki NATO varlığını arttırma kararı, Ankara'nın çekincelerinin ABD, Bulgaristan ve Romanya tarafından kabul edilmesiyle alındı.Brüksel'de alınan karara göre, bundan sonra Karadeniz'e daha fazla NATO gemisi giriş yapacak. Bu gemilerin komuta kontrolü ise İngiltere'de bulunan Marcom Üssü'nde gerçekleştirilecek. Rusya ile olası bir gerginliğin önüne geçmek için de, gemilerin tüm hareketliliği önceden Türkiye'ye bildirilecek.Uygulamanın Mayıs ayında düzenlenecek NATO devlet başkanları zirvesinden sonra fiilen başlaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Savunma BakanlarıNATORusyaKaradeniz KararıTürkiye
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