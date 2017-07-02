Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 39°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Püfür püfür teknoloji
Püfür püfür teknoloji
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat

Munzur'da çatışmaların gölgesinde plaj keyfi

Tunceli'deki Munzur, Pülümür ve Kutuderesi bölgelerinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürerken, Munzur Çayı kenarındaki plajlar her şeye rağmen sıcak havada serinlemek isteyenlerin akınına uğradı

Munzur'da çatışmaların gölgesinde plaj keyfi

Tunceli'deki Munzur, Pülümür ve Kutuderesi bölgelerinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürerken, Munzur Çayı kenarındaki plajlar her şeye rağmen sıcak havada serinlemek isteyenlerin akınına uğradı

02 Temmuz 2017 Pazar 14:36
Munzur'da çatışmaların gölgesinde plaj keyfi
banner404

TUNCELİ'DE Munzur Çayı kenarındaki plajlar, aşırı sıcaklardan bunalanların uğrak yeri oldu. Yoğun operasyonlara rağmen, İstanbul, Diyarbakır, Malatya, Erzincan, Elazığ'ın yanısıra Avrupa ülkelerinden memleketlerine gelen aileler, Munzur Çayı'nda serinlemenin tadını çıkarıyor. Plajlara yoğun ilginin oluşmasının ardından bölgede piknik yapanlar için güvenlik güçleri ise sarp kayalıklarda güvenlik önlemli aldı. Kutuderesi ve Pülümür vadilerindeki plajların fazla olması nedeniyle bu bölgelere yakın dağlık alanlara helikopterlerle gece saatlerinde indirilen askerler tatilcilerin huzur içinde tatil yapması için yoğun çaba harcıyor.
PLAJLAR ÜCRETSİZ 

Ege ve Akdeniz sahilleri yerine tatillerini Tunceli'de geçirmek isteyenler geldikleri plajlara hiçbir ücret ödemeden faydalanırken, geçmiş yıllarda özellikle Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan birçok Tuncelili de tatillerini bu yıl Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirmek yerine Tunceli'yi tercih ettiklerini belirtti.

Erzincan'dan gelen Sevgi Yıldız ve kardeşleri tatillerini geçirmek için daha önce Bodrum'a gittiklerini ancak Bodrum'u beğenmediklerini söyledi. Herkesin bu bölgeyi görmesi gerektiğini anlatan Yıldız, "Yakın zamanda tatil için Bodrum'a gittik. Hem çok pahalıydı hem de Tunceli kadar güzel bir ortam bulamadık. Bu nedenle Bodrum'u terk ederek, Munzur ve Pülümür çaylarının serin sularına kendimizi attık. Burada çok mutluyuz. Sahillerde biz de ne para isteyen var ne de pahalılık var. Ortam çok güzel güvenlik kaygısı yok ve herkesi Tunceli plajlarına davet ediyoruz" diye konuştu.

'TUNCELİ PLAJLARI EGE VE AKDENİZ PLAJLARINDAN DAHA GÜZEL'

Almanya'dan tatil için Ege bölgesi yerine Tunceli'ye gelmeyi tercih ettiğini belirten Mert Aktaş ise, "Aslında biz yakın zamana kadar ailece hep Ege sahillerine giderdik. Ama bu yıl kutsal topraklarımızı tercih ettik. Buralar çok güzel. Sular buz gibi serin herkes buraya tercih etmeli. Tunceli plajları Ege ve Akdeniz plajlarından daha güzel ben burada çok güzel zaman geçiriyorum"diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TunceliMunzurPlajSahilFransaAvrupaElazığBodrumAlmanyaMalatyaAkdenizİstanbulErzincanDiyarbakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de trenin çarptığı Türk çocuk hayatını kaybetti
ABD'de trenin çarptığı Türk çocuk hayatını kaybetti
'Dünyada en çok gemi adamı yetiştiren ikinci ülkeyiz'
'Dünyada en çok gemi adamı yetiştiren ikinci ülkeyiz'
Ağızları açık bırakan itiraf!
Ağızları açık bırakan itiraf!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals