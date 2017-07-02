Munzur'da çatışmaların gölgesinde plaj keyfi

TUNCELİ'DE Munzur Çayı kenarındaki plajlar, aşırı sıcaklardan bunalanların uğrak yeri oldu. Yoğun operasyonlara rağmen, İstanbul, Diyarbakır, Malatya, Erzincan, Elazığ'ın yanısıra Avrupa ülkelerinden memleketlerine gelen aileler, Munzur Çayı'nda serinlemenin tadını çıkarıyor. Plajlara yoğun ilginin oluşmasının ardından bölgede piknik yapanlar için güvenlik güçleri ise sarp kayalıklarda güvenlik önlemli aldı. Kutuderesi ve Pülümür vadilerindeki plajların fazla olması nedeniyle bu bölgelere yakın dağlık alanlara helikopterlerle gece saatlerinde indirilen askerler tatilcilerin huzur içinde tatil yapması için yoğun çaba harcıyor.

PLAJLAR ÜCRETSİZ

Ege ve Akdeniz sahilleri yerine tatillerini Tunceli'de geçirmek isteyenler geldikleri plajlara hiçbir ücret ödemeden faydalanırken, geçmiş yıllarda özellikle Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan birçok Tuncelili de tatillerini bu yıl Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirmek yerine Tunceli'yi tercih ettiklerini belirtti.

Erzincan'dan gelen Sevgi Yıldız ve kardeşleri tatillerini geçirmek için daha önce Bodrum'a gittiklerini ancak Bodrum'u beğenmediklerini söyledi. Herkesin bu bölgeyi görmesi gerektiğini anlatan Yıldız, "Yakın zamanda tatil için Bodrum'a gittik. Hem çok pahalıydı hem de Tunceli kadar güzel bir ortam bulamadık. Bu nedenle Bodrum'u terk ederek, Munzur ve Pülümür çaylarının serin sularına kendimizi attık. Burada çok mutluyuz. Sahillerde biz de ne para isteyen var ne de pahalılık var. Ortam çok güzel güvenlik kaygısı yok ve herkesi Tunceli plajlarına davet ediyoruz" diye konuştu.

'TUNCELİ PLAJLARI EGE VE AKDENİZ PLAJLARINDAN DAHA GÜZEL'

Almanya'dan tatil için Ege bölgesi yerine Tunceli'ye gelmeyi tercih ettiğini belirten Mert Aktaş ise, "Aslında biz yakın zamana kadar ailece hep Ege sahillerine giderdik. Ama bu yıl kutsal topraklarımızı tercih ettik. Buralar çok güzel. Sular buz gibi serin herkes buraya tercih etmeli. Tunceli plajları Ege ve Akdeniz plajlarından daha güzel ben burada çok güzel zaman geçiriyorum"diye konuştu.