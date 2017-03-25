Motosiklet polis aracına çarptı: 2 yaralı

KAZA,Adana merkez Seyhan İlçesi Şakirpaşa mahallesi Şakirpaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 01 ANG 83 plakalı motosiklet, sivil polis aracına şoför kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Kemal A. ve İzzettin D. motor üstünden fırlayarak yola savruldu. Polislerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan Kemal A. ve İzzettin D.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

