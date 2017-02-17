Motosiklet gaspçısı yakalandı

KAÇAN şüpheli polis tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş. tutuklandı.

Olay, İzmir'in Konak İlçesi'nde Eşrefpaşa Semti'nde geçen pazartesi akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletiyle ilerleyen K.D.'yi durduran bir kişi, üst araması yaptı ancak bir şey bulamadı. Daha sonra, K.D.'ye hakaret eden şüpheli zorla motosikletini alarak bölgeden uzaklaştı. K.D.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı A.Ş.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Zanlının kimliğinin belirlenmesinin ardından operasyon düzenleyen polis A.Ş.'yi yakaladı. Motosiklet ise terk edilmiş olarak bulunup parmak izi çalışmasının ardından sahibine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., tutuklandı.