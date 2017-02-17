Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88647
ALTIN
145.709
DOLAR
3.6504
STERLIN
4.5427
EURO
3.8931
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
18 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
18 Şubat 2017 Alanya -...
Obezite ameliyatı anne olmaya engel mi?
Obezite ameliyatı anne olmaya engel...
Bu 5 süper besin kiloya düşman
Bu 5 süper besin kiloya...

Motosiklet gaspçısı yakalandı

İddiaya göre durdurduğu motosikletlinin üstünü arayıp bir şey bulamayan şüpheli, bu kez de sürücüyü tehdit ederek zorla motosikletini aldı

Motosiklet gaspçısı yakalandı

İddiaya göre durdurduğu motosikletlinin üstünü arayıp bir şey bulamayan şüpheli, bu kez de sürücüyü tehdit ederek zorla motosikletini aldı

17 Şubat 2017 Cuma 17:08
Motosiklet gaspçısı yakalandı
banner404

KAÇAN şüpheli polis tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş. tutuklandı.
Olay, İzmir'in Konak İlçesi'nde Eşrefpaşa Semti'nde geçen pazartesi akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletiyle ilerleyen K.D.'yi durduran bir kişi, üst araması yaptı ancak bir şey bulamadı. Daha sonra, K.D.'ye hakaret eden şüpheli zorla motosikletini alarak bölgeden uzaklaştı. K.D.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı A.Ş.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Zanlının kimliğinin belirlenmesinin ardından operasyon düzenleyen polis A.Ş.'yi yakaladı. Motosiklet ise terk edilmiş olarak bulunup parmak izi çalışmasının ardından sahibine teslim edildi. 
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., tutuklandı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İzmirMotosiklet GaspçısıEşrefpaşa Semti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik direği faciayı önledi
Elektrik direği faciayı önledi
Oto hırsızı yakayı ele verdi
Oto hırsızı yakayı ele verdi
Diyanet, velilere hutbe ile çağrı yaptı
Diyanet, velilere hutbe ile çağrı yaptı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals