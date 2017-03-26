Motor kazası: 1 ölü, 2 yaralı

EDİNİLEN bilgilere göre, Sapanca ilçesi TEM otoyolu Uzunkum mevkinde Orhan Atabey idaresindeki 42 PG 007 plakalı motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çaptı. Motosikletten kopan parçalar sebebiyle Orhan Atabey’in arkasından gelen 34 VL 8270 plakalı motosiklet sürücüsü Nebi Irmak ve onun arkasından gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 41 BJ 064 plakalı motosiklette yolcu olarak giden Ömer Yaman yaralandı.

Durumu gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ToyotaSa İlk Yardım ve Acil Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Orhan Atabey hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralanan iki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.