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Minik Cemre 4'üncü kattan düşerek öldü

Bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 4 yaşındaki Hanife Cemre Gümüş, yaşamını yitirdi

Minik Cemre 4'üncü kattan düşerek öldü

Bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 4 yaşındaki Hanife Cemre Gümüş, yaşamını yitirdi

17 Şubat 2017 Cuma 15:50
Minik Cemre 4'üncü kattan düşerek öldü
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MUĞLA'NIN Milas İlçesi'nde Şevketiye Mahallesi Manolya Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında yaşayan Fidan ve Hüseyin Gümüş çiftinin 4 yaşındaki çocuğu Hanife Cemre Gümüş, bugün saat 11.00'de evin balkonundan düştü. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansla Hanife Cemre Gümüş'ü İzan Özel Sağlık Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla 75'inci Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hanife Cemre Gümüş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Balkonun kenarına sandalye koyup korkuluktan sarkan çocuğun ölümü üzüntü yarattı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Araçlarıyla yoldan geçtikleri sırada çocuğun düştüğünü fark ettiklerini belirten Gürsoy Doğan, "Yardım için koştuk ama durumu çok kötü gözüküyordu. Hiçbir şekilde müdahale şansımız olmadı. Ambulansı aradık. İlk önce İzan Özel Sağlık Hastanesi'ne kaldırıldı, oradan da Devlet Hastanesine sevk edildi. Fakat kurtaramadılar" dedi. Çocuğun babaannesiyle birlikteyken olayın yaşandığını belirten Doğan, "Her şey biranda olmuş. Bir anlık dalgınlıkla olmuş" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
MuğlaHanife Cemre GümüşAmbulans
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