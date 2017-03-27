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Minibüsler çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı

Pazarcı minibüsü ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 18 kişi yaralandı

Minibüsler çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı

Pazarcı minibüsü ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 18 kişi yaralandı

27 Mart 2017 Pazartesi 11:06
Minibüsler çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı
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ADANA'DA pazarcı minibüsü ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 18 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 
Edinilen bilgiye göre, sabah 07.00 sıralarında Yüreğir ilçesi, Havutlu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, eşiyle birlikte Karataş ilçesine giden pazarcı Muhammet Emin Afşit'in kullandığı 01 FG 476 plakalı minibüs ile Doğankent-Adana arasında yolcu taşımacılığı yapan Abdullah Kanat yönetimindeki 01 U 0079 plakalı minibüs çarpıştı. Kazayı görenler olayı polise bildirdi, ambulans çağırdı.   
Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan Muhammet Emin Afşit kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2'si kadın 18 kişi tedavi altına alındı.  
Hayatını kaybeden sürücünün eşi ve yolcu minibüsünün sürücüsü ile birlikte 6 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.  
Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Minibüslerin çarpışma anı saniye saniye görüntülendi. Polis kazanın iki minibüsten birinin şerit ihlali yapması sonucu ortaya çıkmış olabileceği üzerinde duruyor. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Minibüsçarpışma
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