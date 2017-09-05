Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

BULANIK ilçesinden aldığı tarım işçilerini Zonguldak'a götüren Mithat Uzundal yönetimindeki 09 KE 201 plakalı minibüs, merkeze bağlı Konukbekler beldesi civarında lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı.
Takla atarak şarampole devrilen minibüsün sürücüsü Uzundal olay yerinde hayatını kaybetti, işçiler Cihan Demirol, Müslüm Yüksel, Devrim Demirci, Ünal Akdemir, Mehmet Yüksel, Sabahattin Uzundal, Serhat Ekici, Zeki Demirci, İsmail Uzundal, Yunus Uzundal, Jiyan Sönmez, İlhan Akdemir, İshak Demirci ile Adem Uzundal yaralandı.
Bölgeye sevk edilen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.