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Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Muş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Muş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı

05 Eylül 2017 Salı 17:39
Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
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BULANIK  ilçesinden aldığı tarım işçilerini Zonguldak'a götüren Mithat Uzundal yönetimindeki 09 KE 201 plakalı minibüs, merkeze bağlı Konukbekler beldesi civarında lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı.

Takla atarak şarampole devrilen minibüsün sürücüsü Uzundal olay  yerinde hayatını kaybetti, işçiler Cihan Demirol, Müslüm Yüksel, Devrim Demirci,  Ünal Akdemir, Mehmet Yüksel, Sabahattin Uzundal, Serhat Ekici, Zeki Demirci, İsmail Uzundal, Yunus Uzundal, Jiyan Sönmez, İlhan Akdemir, İshak Demirci ile  Adem Uzundal yaralandı.

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakMuşTarım Işçileri
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