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10 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Şubat Günlük Burç Yorumu

Minibüs ile halk otobüsü çarpıştı: 8 yaralı

Kavşakta minibüsün halk otobüsü ile çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Minibüs ile halk otobüsü çarpıştı: 8 yaralı

Kavşakta minibüsün halk otobüsü ile çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

10 Şubat 2017 Cuma 14:04
Minibüs ile halk otobüsü çarpıştı: 8 yaralı
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KAZA Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde , Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Gebze ile Şekerpınar arasında yolcu taşıyan 41 J 4125 plakalı halk otobüsü ile Gebze ile Harem arasında yolcu taşıyan 34 M 5683 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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Anahtar Kelimeler:
KocaeliGebze IlçesiGebze Fatih Devlet Hastanesi
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