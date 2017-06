MHP'den hükümete uyarı: Çok tehlikeli bir karar...

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, "Bazı gıda ürünlerindeki gümrük vergilerinin düşürülmesi" ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Mevlüt Karakaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "2015 yılında ardı ardına yapılan iki genel seçim, 2016 yılı 15 Temmuz’unda yaşanan FETÖ işgal kalkışması, 2017 yılı 16 Nisan’ında yapılan anayasa değişikliği referandumu ve başta Suriye konusu olmak üzere dış politikada yaşanan krizler son iki yıldır Türkiye ekonomisinin adeta başıboş bırakılmasına neden olmuştur. Esasen 2007 yılından sonra, Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı üzerinde değişen durum ve şartlara göre gerekli revizyonların yapılamamış olması ekonomide önemli risk alanlarının oluşmasına neden olmuştu.

BÜTÜN BUNLAR HESAP KİTAP BİLMEZLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR

Uygulanan kur ve faiz politikaları, bir müddet bahar havası estirmiş olsa da, zaman içerisinde ithalatı yerli üretim karşısında cazip kılmış ve yerli üretimin dışa bağımlılık oranı anormal düzeyde yükselmişti. Bugün Türkiye’de hububat hasadı devam etmektedir. Başta Trakya olmak üzere birçok bölgede biçerdöverler tarlalarda dönmektedir. İç Anadolu bölgesinde arpa hasadı başladı, başlayacak. Böyle bir zaman diliminde, hasat devam ederken ve hala TMO fiyat vermemişken, piyasa fiyatları oturmamışken gümrük vergilerinde radikal seviyelerde düşüşe gitmek eğer cahillik değil ise çiftçi sevmemektir. Bugün buğday fiyatları serbest piyasada 90 kuruş ila 1 TL aralığındadır. Bu rakam maliyetleri dahi karşılayacak seviyede değildir. 2003 yılındaki buğday piyasa fiyatı üzerinde her yıl sadece enflasyon oranında artış olsaydı, 1 KG buğdayın bugün fiyatının en az 1 lira 25 kuruş olması gerekirdi. Girdi/ürün pariteleri açısından durum daha da vahimdir. 2002 yılında 1 litre mazot satın almak için 2,5 KG buğday satan çiftçi bugün en az 4 KG buğday satmak zorundadır. Buğday fiyatları yıllardır enflasyonun altında kalmış durumdayken azan enflasyonu buğday fiyatlarını gümrük vergisini düşürerek dizginlemeye kalkmak vicdansızlıktır. 1 KG buğday 1 bardak çay dahi satın alamamaktadır. Bu mu enflasyonun kaynağı? 250 gramlık bir ekmek ortalama 1 lira 25 kuruştur. Peki, 1 lira 25 kuruşun içerisinde bugün itibarıyla buğdayın payı nedir biliyor musunuz? 22 ila 25 kuruş arasındadır. Yani buğday bedava olsa, ekmek 1 liranın altında değil. Bu mu enflasyonun kaynağı? Bütün bunlar hesap kitap bilmezlikten başka bir şey değildir.

ÇOK HASSAS BİR ZAMANDA ÇOK TEHLİKELİ BİR KARAR

Alınan bu kararın enflasyona olumlu bir katkı sağlamayacağı, buna karşılık çiftçiyi perişan edeceği ve devlete de önemli bir mali külfet getireceği konusunda hükümeti uyarıyorum: Piyasa regülasyonu için çok hassas bir zamanda çok tehlikeli bir karar aldılar. Bu karar buğdayın piyasa fiyatını düşürecektir. Düşen buğday fiyatı ekmeğe 1 kuruş bile yansımayacaktır. Üstüne üstlük TMO üzerinden kamuya yüklü külfet getirecektir. Bugün rekolteye üç aşağı beş yukarı bellidir. Satışa çıkması beklenen asgari hububat miktarı da belli, bu 18 milyon tondan aşağı değildir. Düşen piyasa fiyatı çiftçiyi kara gün dostu bildiği TMO’nun önüne gönderir. Fiziki alım kapasitesini aşan talep TMO önünde kilometrelerce kuyruklar oluşturur. TMO çok sayıda alım merkezlerini kapattı ve önemli sayıda personeli de noksan olduğu için fiziki alım kapasitesi sınırlıdır. Oluşan kuyruklar piyasa fiyatlarını daha da düşürür. Düşen fiyatlar TMO’ya olan talebi daha da artırır. Artan alım miktarı kamu finansman ihtiyacını ve maliyetini de yükseltir. Fiyatın düşmesi-alım miktarının artması döngüsüne girildiği anda bu kararı alanların aklı başına elbette gelecektir, ÿancak bunun hem çiftçiye hem de kamuya olan maliyeti çok yüksek olacaktır. Hükümetin bir an önce bu kararı gözden geçirerek iptal etmesi hem çiftçinin, hem de kamunun yararına olacaktır. Tüketiciye de bir külfet getirmeyecektir. Et ve hayvandaki durumda farklı değildir. Kurban bayramına aylar kala et ve hayvan ithalatına ilişkin gümrük vergisinin radikal biçimde düşürülmesinin etki analizinin de çok iyi yapılması gerekmektedir."