MHP lideri Bahçeli: 'OHAL devam etmelidir'

BAHÇELİ, CHP Genel Başkanı tarafından başlatılan “Adalet Yürüyüşü” ile ilgili ise, “CHP, kalan süre içerisinde kendisine çeki düzen vermelidir. Sözlü sazlı adalet arayışıyla Türkiye’nin Ankara’dan İstanbul’a geçiş güzergahında gösteri yapmaya gerek yoktur” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Merkezinde gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuştu. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bütün yan tesirleri başta olmak üzere etkisini ortadan kaldırabilmek için Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasına geçildiğini kaydeden Bahçeli, OHAL uygulamasının devam etmese gerektiğine dikkat çekti. OHAL kapsamına dahil edilmiş olan unsurlar üzerinde kararlılıkla durulması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, “OHAL’i demokrasiye karşıt, özgürlüğe karşıt gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler, 15 Temmuz’un tesir alanı üzerinde tarafkir olanlardır. Onun için herkes haddini bilmeli, ne düşünüyorsa onu açıkça söylemelidir. OHAL’i bahane ederek 15 Temmuz vahşiliğine örtülü olarak sahip çıkmamalıdır. 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı Türkiye’de parlamento kalacak mıydı, Türkiye Cumhuriyeti devleti ne hale düşecekti, adaletin A’sından kim bahsedecekti, hangi adalet uygulanacaktı? O zaman böyle bir adalet için yürümenin hedefi neresi olacaktı? Maltepe mi, Ankara Başkentimiz mi olacaktı? Bunları hep beraber dikkate almak lazımdır” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ankara’dan İstanbul’a başlatılan “Adalet Yürüyüşü” ile ilgili “Türkiye’yi kaosa, cepheleşmeye, karanlığa sürüklemeye ve siyasi şov yapmaya kimsenin hakkı yoktur” diyen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“CHP, kalan süre içerisinde kendisine çeki düzen vermelidir. Sözlü sazlı adalet arayışıyla Türkiye’nin Ankara’dan İstanbul’a geçiş güzergahında gösteri yapmaya gerek yoktur. Bu anlayış içerisinde MHP hassasiyetini korumaktadır. Önce ülkem ve milletim, sonra partim anlayışıyla doğruları söylemekte, gerekli uyarıları yapmaktadır. Uyarılara dikkat çekmek istemiyorlarsa kendilerinin bileceği iştir. Fakat kaos, kargaşa, kriz, kumpas bunlara yaramayacaktır. Önümüzdeki günlerde Türk milletinin istikrarı, huzuru, demokrasisi ve normalleşme sürecini dikkate alan çalışmalara yürüyecekleri yerde Meclise gelmek suretiyle katkı sağlamaları tavsiyemiz olur.”

“Bir bildiği varsa Bolu Dağı'ndan İstanbul’a doğru giderken milletimle paylaşsın”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bir kişi yargılanırken henüz karar verilmemiş ama Maltepe Cezaevi'nde özel yer, üç oda hazırlanıyor. Çünkü o kişinin mahkum edileceği önceden biliniyor, ne kadar ceza verileceği önceden biliniyor ve ona göre yer hazırlanıyor" sözlerine ilişkin soruya Bahçeli, "Bunun yorumlanacak bir tarafı yok. Üç oda nasıl, kimler için tanzim edilmiş. Bir bildiği varsa Bolu Dağı'ndan İstanbul’a doğru giderken milletimle paylaşsın” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “YPG’ye silah yardımı devam ederse faturasını silah yardımı yapanlara keseriz" açıklamalarına yönelik ise Bahçeli, ”Doğru bir çıkış, alkışlasaydı yadırgardım” ifadelerini kullandı. Meral Akşener’in yeni parti kuracağına ilişkin soruya da Bahçeli, şu cevabı verdi:

“MHP’nin gündeminde böyle bir konu yok. Özgürlük var, isteyen istediği şeyi yapabilir. İster bağda yürür, ister dağda yürür, isterse siyasette yürür. Onların bileceği iştir."

Bahçeli, Türkiye ve Almanya arasındaki G-20 Zirvesi konusununda ise şu açıklamada bulundu:

“Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Almanya’dan daha etkilidir. Türkiye ile oyun oynamaya kalkmasınlar. Geçmiş dönemler askıda kaldı. Geleceğe bakıyoruz. Gelecekte de Türkiye vardır. Belki Almanya, Avrupa Birliği olmayacaktır.”