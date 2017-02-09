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Mezarlıkta izinsiz define arayanlara suçüstü

Mezarlıkta dedektörlerle define aradıkları iddiasıyla 5 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı

Mezarlıkta izinsiz define arayanlara suçüstü

Mezarlıkta dedektörlerle define aradıkları iddiasıyla 5 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı

09 Şubat 2017 Perşembe 11:57
Mezarlıkta izinsiz define arayanlara suçüstü
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OLAY Tekirdağ’ın Malkara İlçesinde, ilçeye bağlı Çavuşköy Mahallesi Değirmendere mevkiinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar mezarlık içerisinde 5 kişinin ellerindeki kazma küreklerle çevreyi kazıp define aradıklarını fark ederek jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri mezarlık içerisinde ellerinde kazma kürekler ve dedektörlerle izinsiz define arayan A.D., S.B., O.K., S.K. ve İ.B.’yi gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen 5 kişinin yanı sıra 2 dedektör ve çok sayıda kazma ve küreğe el konuldu. Soruşturma sürüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
TekirdağMalkara İlçesiJandarma
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