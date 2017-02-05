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Yeni Alanya E - Gazete

Metrobüs ile servis aracı kafa kafaya çarpıştı!

E-5 Küçükçekmece mevkiinde bir servis aracı kontrolden çıkıp metrobüs yoluna girdi. Servis aracıyla içinde yolcuları bulunan metrobüs kafa kafaya çarpıştı.Kazada ilk belirlemeler göre 7 kişi yaralandı

Metrobüs ile servis aracı kafa kafaya çarpıştı!

E-5 Küçükçekmece mevkiinde bir servis aracı kontrolden çıkıp metrobüs yoluna girdi. Servis aracıyla içinde yolcuları bulunan metrobüs kafa kafaya çarpıştı.Kazada ilk belirlemeler göre 7 kişi yaralandı

05 Şubat 2017 Pazar 11:21
Metrobüs ile servis aracı kafa kafaya çarpıştı!
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İSTANBUL'DA metrobüs ile servis  aracı kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.Kaza, saat 08:30 sıralarında Küçükçekmece Metrobüs Durağı'nın yakınında meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halindeki servis minibüsünün sürücüsü Ömer Aydın, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan servis minibüsü, metrobüs yolundaki bariyerleri aşarak karşıdan gelen metrobüse çarptı ve ardından kendi yoluna savruldu.
TOPLAM 7 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle metrobüsteki 4 yolcu ile servis minibüsündeki 3 yolcu olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri metrobüs ve servis minibüsü yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
MetrobüsE-5KüçükçekmeceKaza
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