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Meteorolojiden 'orman yangını' uyarısı

Meteoroloji, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu

Meteorolojiden 'orman yangını' uyarısı

Meteoroloji, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu

06 Temmuz 2017 Perşembe 11:05
Meteorolojiden 'orman yangını' uyarısı
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METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Batı Akdeniz bölgesinde bugün havanın açık ve az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, iç kesimlerde öğleden sonra mevzii sağanak ve gök gürültülü sağanak geçmesinin beklendiğini açıkladı. En yüksek sıcaklıkların Antalya'da 38, Muğla'da 39, Burdur'da 35, Isparta'da 33 derece olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey, öğle saatlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Açıklamada, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yüksek sıcaklık, düşük nem nedeniyle yaşanabilecek orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

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Son Güncelleme: 06.07.2017 11:14
Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiOrman YangınıUyarı
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