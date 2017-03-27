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Meteoroloji saat verdi!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre yurtta yağışlı hava hakim olacak. İstanbul içinse akşam saatlerine kadar yağış uyarısı geldi. Deniz ulaşımı da hava sebebiyle sekteye uğradı. İşte il il hava durumu

Meteoroloji saat verdi!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre yurtta yağışlı hava hakim olacak. İstanbul içinse akşam saatlerine kadar yağış uyarısı geldi. Deniz ulaşımı da hava sebebiyle sekteye uğradı. İşte il il hava durumu

27 Mart 2017 Pazartesi 10:36
Meteoroloji saat verdi!
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YAPILAN son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısının yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Yağışların öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat, Ordu'nun iç kesimleri ile Çorum'un kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında hissedilir derecede (4 ila 8 derece) olmak üzere iç ve batı bölgelerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. 

VAPUR SEFERLERİ DE İPTAL
Sis nedeniyle İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı. Şehit Hatları'nın Eminönü -Üsküdar, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Çengelköy-İstinye vapur seferleri iptal edildi.

İDO DA İPTAL ETTİ
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yoğun sis nedeniyle Sirkeci ve Harem arasındaki araba vapuru seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. İDO'dan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: 'Olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki Araba Vapuru seferleri geçici bir süre iptal edilmiştir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, gece kar yağışlı 8

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

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Anahtar Kelimeler:
IdoMeteorolojiYağış
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