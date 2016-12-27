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Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren yurda giriş yapacak soğuk hava dalgasının, İstanbul'da yarın geceden itibaren kentin iç ve rakımın 100 metre üzerinde olan kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağını duyurdu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı
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AÇIKLAMADA, yağışın perşembe akşamı, cuma ve cumartesi günleri aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışları şeklinde etkili olacağı belirtilerek, kentin iç ve yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 5 - 10 cm civarında olmasının beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da bu gece yağmur olarak başlayacak yağışın yarın aralıklarla hafif yağmur olarak devam edeceği, yarın geceden itibaren yağışın kentin iç ve rakımın 100 metre üzeri olan kesimlerinde karla karışık yağmur şekline döneceği tahmin ediliyor.
 
Yağışın perşembe akşamı, cuma ve cumartesi günleri aralıklarla il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışları şeklinde etkili olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, "Kıyılarda ciddi bir örtü yapması beklenmiyor, ancak kentin iç ve yüksek kesimlerinde 5 - 10 cm kadar örtü yapabileceği bekleniyor" denildi.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:
 
"İstanbul ve Marmara’da rüzgarın kuzey yönlerden perşembe günü fırtına (50-80 km/saat) cuma günü kuvvetli rüzgar (30-50km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Ankara ve İç Anadolu bölgesinde yarın tekrar başlayacak kar yağışlarının 4 gün boyunca aralıklarla cumartesi günü akşamına kadar etkili olacağı ve bölge genelinde 10 cm ve üzerinde kar örtüsü yapacağı tahmin ediliyor. Konya ve Karaman illerimiz geçtiğimiz hafta yağan karın üzerine dün ve bugün meydana gelen kar yağışları ile Konya’da 45, Karaman’da 85 cm ile tarihinin en yüksek kar kalınlığına erişti. Bu hafta sonuna kadar bu illerimizin de bulunduğu İç Anadolu bölgesinde kar yağışlarının etkili olması beklendiğinden aşırı kar yükünden dolayı çatı çökmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
 
BUZLANMA VE DON OLAYLARINA DİKKAT
"Meydana gelecek yoğun kar yağışları nedeniyle İç Anadolu’yu Akdeniz’e ve Marmara bölgesine bağlayan karayollarında buzlanma ve don olayının da etkisiyle ulaşımda aksamalar olabileceğinden vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar yurdun batı bölgelerinde azalarak mevsim normallerinin biraz altında, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor."
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Etiketler; #meteoroloji #Meteoroloji Genel Müdürlüğü #yağış
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