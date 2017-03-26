Meteoroloji'den fırtına uyarısı

METEOROLOJİ'DEN denizlerle ilgili yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Kuzey Ege'de rüzgarın; yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir"