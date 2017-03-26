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Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika açıklamada Kuzey Ege'de fırtına beklendiğini duyurdu

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika açıklamada Kuzey Ege'de fırtına beklendiğini duyurdu

26 Mart 2017 Pazar 14:53
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
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METEOROLOJİ'DEN denizlerle ilgili yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:
"Kuzey Ege'de rüzgarın; yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir"

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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiFırtına
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