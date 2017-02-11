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Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Meteoroloji, bugünden itibaren Ege Bölgesi'nde etkili  olacak fırtına ve zirai dona karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı

Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Meteoroloji, bugünden itibaren Ege Bölgesi'nde etkili  olacak fırtına ve zirai dona karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı

11 Şubat 2017 Cumartesi 19:36
Meteoroloji'den fırtına uyarısı!
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METEOROLOJİ 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ege  Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esen rüzgarın, pazar günü sabah  saatlerinden itibaren etkisini artırması, Ege Denizi'nde saatteki hızı 75  kilometreyi bulan fırtına şeklinde görülmesi bekleniyor.Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinde kuzeyde, salı günü sabah  saatlerinde ise güneyde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Ayrıca bu akşam saatlerinden itibaren bölgenin batı kıyıları dışındaki  alanlarda zirai don ve buzlanma riski bulunduğunu değerlendiren yetkililer,  ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiFırtına UyarısıEge BölgesiZirai DonFırtına
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