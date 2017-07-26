Mehmet Görmez Diyanet'in FETÖ raporunu açıklıyor...

BU çalışma aslında artık, geçmiş için değil, gelecek için çok daha büyük önem arz etmektedir. FETÖ terör örgütünün bunlardan biri olduğundan hiç şüphe yoktur.Çalışmalarımız bu hareketin düşüncelerinin arka planını ortaya çıkarmıştır. FETÖ sadece devletlere değil düşüncelere, inançlara, kalplere bir sızma hareketidir. Yanlış bilgileri doğru bilgilerle harmanlayarak verdiler hemen her konuşmada mutlaka saptırıcı bir ifade satır arasına gizlenmiştir. Takiye sözlerle insanların zihinlerine inançlarına ve değerlerine sızmıştır.FETÖ elebaşı kibri tevazu olarak pazarlıyor. Sadece Allah ve Peygamber değil Kur'an-ı Kerim'i de istismar ettiler. FETÖ elebaşısı için ayetler sadece araç ve işarettir, onun için hiçbir şeyin gerçekliği yoktur.