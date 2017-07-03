Markette silahlı soygun

OLAY, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 448. Sokak’ta bulunan bir markette, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markete giren silahlı şahıs, kasada bulunan market çalışanını etkisiz hale getirerek, kasada bulunan bir miktar parayı alıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Market ve sokakta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, soyguncunun yakalanması için çalışma başlattı.
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