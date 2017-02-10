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Marangozun kopan parmağı devlet hastanesinde dikildi

Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne getirilen mobilyacı 55 yaşındaki Ertuğrul Acer’in, kopan parmağı, mikro cerrahi yöntemiyle yerine dikildi

Marangozun kopan parmağı devlet hastanesinde dikildi

Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne getirilen mobilyacı 55 yaşındaki Ertuğrul Acer’in, kopan parmağı, mikro cerrahi yöntemiyle yerine dikildi

10 Şubat 2017 Cuma 11:54
Marangozun kopan parmağı devlet hastanesinde dikildi
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NEVŞEHİR Devlet Hastanesi Yeni Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Doğuş Yalçın, planyaya kaptırdığı sağ el baş parmağı eklem hizasından kopan Ertuğrul Acer'i  hemen ameliyata aldıklarını söyledi. Yalçın , "Yaklaşık.4 saat süren operasyonla bütün sinir ve tendon onarımları yapıldı.  Uyguladığımız mikro cerrahi tekniği ile yaptığımız operasyon başarıyla tamamlandı. Hasta için büyük öneme sahip olan başparmağın yeniden fonksiyonel hale getirildi'' dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Devlet HastanesiPlastik Cerrahi ServisiErtuğrul Acer
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