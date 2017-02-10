Marangozun kopan parmağı devlet hastanesinde dikildi

NEVŞEHİR Devlet Hastanesi Yeni Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Doğuş Yalçın, planyaya kaptırdığı sağ el baş parmağı eklem hizasından kopan Ertuğrul Acer'i hemen ameliyata aldıklarını söyledi. Yalçın , "Yaklaşık.4 saat süren operasyonla bütün sinir ve tendon onarımları yapıldı. Uyguladığımız mikro cerrahi tekniği ile yaptığımız operasyon başarıyla tamamlandı. Hasta için büyük öneme sahip olan başparmağın yeniden fonksiyonel hale getirildi'' dedi.
NEVŞEHİR Devlet Hastanesi Yeni Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Doğuş Yalçın, planyaya kaptırdığı sağ el baş parmağı eklem hizasından kopan Ertuğrul Acer'i hemen ameliyata aldıklarını söyledi. Yalçın , "Yaklaşık.4 saat süren operasyonla bütün sinir ve tendon onarımları yapıldı. Uyguladığımız mikro cerrahi tekniği ile yaptığımız operasyon başarıyla tamamlandı. Hasta için büyük öneme sahip olan başparmağın yeniden fonksiyonel hale getirildi'' dedi.