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Marangoz atölyesinde korkutan patlama

Bir marangozhanede patlama oldu. Henüz nedeni belli olmayan patlamada işyerinin kapalı olması sebebiyle ölen yada yaralanan olmadı

Marangoz atölyesinde korkutan patlama

Bir marangozhanede patlama oldu. Henüz nedeni belli olmayan patlamada işyerinin kapalı olması sebebiyle ölen yada yaralanan olmadı

15 Şubat 2017 Çarşamba 07:14
Marangoz atölyesinde korkutan patlama
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BEYOĞLU Yenişehir Mahallesi Saksağan Sokak'ta bulunan Saat 23.00 sıralarında meydana gelen patlama sebebiyle çıkan gürültü Taksim ve civarından duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve İtfaiye sevk edildi. Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis ekiplerinin patlama nedenini araştırma çalışmaları devam ediyor. Patlama sırasında ölen yada yaralanan olmazken dükkanda ve çevredeki bazı binalarda ufak çaplı hasarlar oluştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
TaksimBeyoğluİtfaiye
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