Marangoz atölyesinde korkutan patlama

BEYOĞLU Yenişehir Mahallesi Saksağan Sokak'ta bulunan Saat 23.00 sıralarında meydana gelen patlama sebebiyle çıkan gürültü Taksim ve civarından duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve İtfaiye sevk edildi. Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis ekiplerinin patlama nedenini araştırma çalışmaları devam ediyor. Patlama sırasında ölen yada yaralanan olmazken dükkanda ve çevredeki bazı binalarda ufak çaplı hasarlar oluştu.

