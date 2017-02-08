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Makilik alandaki yangın

Makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Makilik alandaki yangın

Makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

08 Şubat 2017 Çarşamba 08:04
Makilik alandaki yangın
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HATAY'IN Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde avcı ateşinden çıktığını tahmin ettikleri yangının rüzgarın etkisi ve arazinin sarp olması nedeniyle geç saatlere kadar sürdüğünü söyledi.
Yangının Hatay'ın yanı sıra Kahramanmaraş ve Kilis'ten gelen 15 arazöz, 100 yer işçisi, 3 dozer, 6 su tankı, 3 lastikli kepçeyle kontrol altına alındığını ifade eden Ketmen, soğutma çalışması yapıldığını belirtti.
Ketmen, yangında 10 hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
HataySamandağ IlçesiKahramanmaraş
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