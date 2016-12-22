banner391
banner405

Makilik alanda çıkan yangın tarım arazilerine de sıçradı

Bodrum'daki makilik alanda başlayan yangın tarım arazilerine de sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etmede güçlük çekti.

Makilik alanda çıkan yangın tarım arazilerine de sıçradı
banner404
GÜMÜŞLÜK Mahallesi Dereköy Mevkii'ndeki makilik alanda, bugün saat 13.00 sıralarında, yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, bölgeye yol bulunmaması nedeniyle müdahale etmekte güçlük çekildi. İtfaiye ekipleri ve çevrede bulunanlar, kürek ve çalılarla alevler ilk müdahaleyi yaptı. 1 saat içinde alevler rüzgarında etkisiyle yaklaşık 15 hektarlık bir alana yayıldı. Tarım arazilarine de sıçrayan yangın Turgutreis ve İslamhanelerini dumanlar altında bıraktı. Tepeleri atlaya atlaya ilerleyen alevlerin yerleşim yerlerine 500 metre kadar yaklaşması nedeniyle jandarma güvenlik önlemlerini arttırdı. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi alevleri müdahaleyi güçleştirdi. Yangını ihbar eden 35 yaşındaki Selçuk Tarım, "Alevler bir noktadan başladı. Hemen itfaiyeye haber verdik ama alevler hızla büyüdü. Bölgede çok rüzgar var. Bir noktadan başlaması ya anız ya da çöpleri yakmak isterken yangına neden olunduğu ihtimalini güçlendiriyor" dedi. 
Yangına halen Bodrum Belediyesi'ne ait üç itfaiye aracı ile orman işletme şefliğine ait ekipler müdahale ederken jandarma yangının çıkış nedenini araştırıldığını bildirdi.
banner355
Etiketler; #Makilik alanda çıkan yangın tarım arazilerine de sıçradı #bodrum #Dereköy Mevkii #Selçuk Tarım
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Sonraki Haber
Alanya'nın Mutfak Mirası'na dev ödül
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.