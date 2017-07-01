Mahsur kalan yavru kedileri itfaiye kurtardı

BAŞKENT 'TE Cumhuriyet Mahallesi Selanik Caddesi’nde bulunan bir iş hanının baca şaftına kedilerin düşerek mahsur kaldığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, hemen harekete geçti. Bölgeye intikal eden ekipler, bacanın üst kısmına kurdukları sistemle bir itfaiyeciyi kedilerin mahsur kaldığı alana indirdi. Beline bağlanan halatla güvenli bir şekilde yavru kedi lerin bulunduğu alana inen itfaiye eri, yavru kedileri bulunduğu yerden kurtararak, operasyonu başarılı bir şekilde tamamladı.

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