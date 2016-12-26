Mahkeme suç aleti tornavidayı silah kabul etti

ERZURUM'DA yüzüne kar maskesi takıp, tornavida ile korkutarak kapı komşusu 75 yaşındaki D.Y.’nin kapı zilini çalarak kolundaki 8 bin 720 TL’lik değerindeki bileziği gasp eden M.İ. tutuklu yargılandığı Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘Silahla Konutta Yağma’ suçunu işlediği gerekçesiyle 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti sanığın gasp suçunda kullandığı suç aleti tornavidayı 'silah niteliğinde' olduğu kanaatine vararak cezalandırılmasına hükmetti.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, gasp olayı geçtiğimiz 19 Nisan 2016 günü Aziziye İlçesinde Meydana geldi. Yüzüne kar maskesini takarak kapı komşusu 75 yaşındaki 4 çocuk annesi D.Y.’nın oturduğu dairenin kapı zilini çalan M.İ. (29) yaşlı kadının kolundaki bileziği gasp ederek evden kaçtı. Olaydan sonra, apartmandaki kamera kayıtlarını izleyen polis gaspçı M.İ.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan M.İ. ‘Konutta Yağma’ suçundan tutuklanarak ceza evine kondu. M.İ. hakkında Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 yıla kadar hapis istem ile dava açıldı.
‘Beni öldürecek diye çok korktum’
Sanığın yüzünde kar maskesi olduğunu belirten mağdur komşu D.Y.,’O gün sabah saatlerinde kapı zili çaldı. Kapıyı açtığımda kimse yoktu ikinci kez zil çaldı bu sırada yüzü maskeli bu kişi içeri girerek cebinden çıkardığı tornavida gibi bir cisimle beni yere doğru savurduktan kısa bir süre ben çığlık atmaya başladım. Kolumdaki bileziği alarak evden uzaklaştı. Beni öldürecek diye çok korktum. Şikayetçiyim’ dedi.
‘Bozdurduğum bilezikle borçlarımı ödedim’
Karar duruşmasında pişmanlık duyduğunu belirten tutuklu sanık M.İ.,’Ben 17 yıl profesyonel futbol oynadım. Sadece bir tek sarı kart gördüm. Eşimden ayrıldıktan sonra, borçlarımdan dolayı bir takım psikolojik rahatsızlık geçirdim. Komşumuzun zilini çaldım beni görünce panikledi. İçeri girdiğimde sağ kolundaki bileziğini aldım. Öldürmek gibi kastım yoktu. Bozdurduğum bilezikle borçlarımı ödedim. Çok pişmanım annemizden özür diliyorum.’ Dedi.
Mahkeme, tornavidayı silah kabul etti
Mahkeme heyeti, sanığın gasp suçunda kullandığı suç aleti tornavidayı 'silah niteliğinde' olduğu kanaatine vararak cezalandırılmasına hükmetti.
Yargıtay içtihadında neler silah sayılıyor
Yargıtay 6'ncı Ceza Dairesi’nin içtihadına göre, şu aletlerin silah olarak kabul edildiği belirtildi: "Tırpan, demir kürek, çekiç, ateş küreği, İngiliz anahtarı, kazma, tornavida, demir dirgen, hızar bıçkısı, bıçak, levye, satır, balyoz, soba demiri (sivri), kırık şişe, demir maşa, çapa, ekmek bıçağı, balta, keser, orak, muşta, kama, demir zincir, pense, kırık cam, demir kiloluk, demir mala, tırnak çakısı, delici baston, çakı bıçağı, kezzap, işlenmiş demir boru, demir çapa, demir manivela, demir kerpeten, bel küreği, tüp anahtarı, bağ makası, yemek çatalı, kerenti, nakış makası, makas, masat, demir dirhem, çelik cop, bijon anahtarı, boğma zinciri, çivili sopa, iki ağızlı yıldız anahtarı, tırmık, bağ makası, kunduracı bıçağı, koyun kırpma makası, ustura, demir yaba, at nalı, demir süpürge sapı, demir fıskiye kavalı, demir bükme anahtarı, testere, bıçkı, havalı tüfek."
Karar duruşmasında mahkeme heyeti tutuklu sanık M.İ.’yi TCK'nin 149/1 maddesi kapsamında, ‘silahla konutta yağma’ suçunu işlediği gerekçesiyle 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti sanık M.İ.’ye verdiği ceza hükmü ile birlikte tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyayı İstinaf Mahkemesine gönderdi.
Kar maskesi takarak komşusunun bileziğini gasp eden saldırgana 7 yıl 3 ay hapis
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