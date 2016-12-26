Mahkeme suç aleti tornavidayı silah kabul etti

Maliye Bakanlığı, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri ve Hazine avukatlıklarında çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile 100 Hazine avukatı alacak