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Liseliler kavga etti, polis güçlükle ayırdı

Gaziantep'te, iki lisenin öğrencileri arasında 'yan bakma' nedeniyle kavga çıktı. Çok sayıda öğrencinin taş ve sopalarla tutuştuğu kavgayı polis güçlükle ayırdı.

Liseliler kavga etti, polis güçlükle ayırdı

Gaziantep'te, iki lisenin öğrencileri arasında 'yan bakma' nedeniyle kavga çıktı. Çok sayıda öğrencinin taş ve sopalarla tutuştuğu kavgayı polis güçlükle ayırdı.

29 Aralık 2016 Perşembe 17:09
Liseliler kavga etti, polis güçlükle ayırdı
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OLAY, öğleden sonra Hoşgör Mahallesi'nde birbiriyle karşı karşıya olan 19 Mayıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ömer Özmimar Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma, diğer öğrencilerin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Çok sayıda öğrenci, taş ve sopalarla birbirine vurmaya başladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga, okul idarecileri ve çevredekiler tarafından polise bildirildi. İhbarla gelen çok sayıda polis ekibi, kavga eden öğrencileri ayırmaya çalıştı. Güçlükle ayrılan öğrencilerden biri yaralanırken, bazıları ise sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, her iki okul etrafında toplanan öğrencileri ellerinde bulunan coplarla dağıttı. Yaralanan ve sinir krizi geçiren öğrencilere ise çağırılan sağlık görevlileri tarafından ambulansta müdahale edildi.Bazı öğretmenlere ait araçların camlarının da kırıldığı kavga sonrası 1 öğrenci gözaltına alınırken, polis okulların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepLiseKavgaSağlıkAnadolu
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