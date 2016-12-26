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Liseli Sina Nur'dan kötü haber!

Ordu'da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden biri olan lise öğrencisi Sina Nur Güney tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Liseli Sina Nur'dan kötü haber!
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ÖNCEKİ  gün Samsun'dan Giresun yönüne giden Efkan Büyük yönetimindeki 28 TR 275 plakalı otomobil, Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi mevkisinde, sinyalizasyon direğine çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası araçta bulunan sürücü Efkan Büyük’ün yanı sıra Esra Bilkay, Hilal Yiğit ve Sina Nur Güney yaralandı. 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Trafik kazasında yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ordu Özel Bilim Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Sina Nur Güney tedavi gördüğü Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güney’in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kazada yaralanan ve halan yoğun bakımda bulunan Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi Hilal Yiğit’in ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
 
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Etiketler; #ordu #kaza #Liseli Sina Nur
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