Liseli Sina Nur'dan kötü haber!

Özellikle kış aylarında en çok tüketilen bitkiler arasında yer alan ıhlamurun yaprağının kilogramı 100, çiçeğinin kilogramı ise 200 TL'ye çıktı. Ihlamur fiyatlarında yaşanan bu artışın nedeni ise rekolte'nin bu sene olmasından kaynaklanıyor. Ihlamur'un soğuk algınlığı, ateş düşürme ve boğaz ağrısı gibi birçok hastalığa iyi geldiği biliyor