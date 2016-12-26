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Lise öğrencisini alıkoyanlar yandı!

Mersin'de kamuoyuna "İkinci Özgecan vakası olacaktı" diye yansıyan lise öğrencisi N.B.Y'nin minibüste alıkoyulmasıyla ilgili yargılanan şoför ve suç ortağı hakkında, "cinsel istismar" suçundan ek iddianame hazırlanması kararlaştırıldı

Lise öğrencisini alıkoyanlar yandı!
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MERSİN'DE lise öğrencisi 15 yaşındaki N.B.Y.'yi minibüste alıkoydukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan şoför M.G. ile arkadaşı S.B., hakkında "cinsel istismar suçundan" ek iddianame hazırlanmasına karar verildi.
Okul çıkışında eve gitmek için minibüse binen liseli N.B.Y.'yi alıkoydukları iddiasıyla haklarında "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılanan şoför M.G. ile arkadaşı S.B.'nin Mersin 8'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.
Duruşmada sanıklar, liseli N.B.Y.'nin ailesi, avukatları, Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Kadın Hakları Merkezi'nin avukatları ile CHP Kadın Kolları üyeleri hazır bulundu.
Avukat soruşturmanın genişletilmesini istedi
Mağdur N.B.Y'nin avukatı Sema Tokgöz, sanıklarla ilgili ortaya atılan "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" iddiasının cinsel saldırı amacıyla işlendiğini belirterek, sanıklar hakkında ayrıca "cinsel istismar" suçlamasıyla da ek iddianame hazırlanmasını ve soruşturmanın bu yönde genişletilmesini talep etti. Avukat Tokgöz, bu olayın çocuğun psikolojisini bozduğunu ifade ederek, durumun dosyaya eklenmesini istedi.
Ek olarak 'cinsel istismar' iddianamesi hazırlanacak
Sanıklar ise, iddialarla ilgili savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme, sanıklar hakkında "cinsel istismar" suçlamasıyla ek iddianame hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Anne: Ceza almalarını umuyorum
Duruşma çıkışı açıklama yapan mağdurun annesi E.Y. ise, "Ceza almalarını umuyorum, istiyorum. İnşallah karşılıksız kalmayacak bunların yaptıkları. Kızımın o an yaşadıklarını düşündüm. Bu beni daha çok yaraladı. Çok şükür ki yine sağ salim yanıma geldi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Gerçekten zor bir olay" dedi.

 

 
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Etiketler; #mersin #liseli #avukat #cinsel taciz
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