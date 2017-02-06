Lise öğrencisi Ayşegül'den bir aydır haber yok

BAFRA İlçesi’nin Emirefendi Mahallesi Babür Sokakta oturan lise öğrencisi Ayşegül Kızıllık, bir ay önce okula gitmek için çıktığı evine bir daha dönmedi. Ailesi aynı gön gece kızları için polise kayıp başvurusunda bulundu. Gidebileceği her yere baktıklarını ifade eden aile kızlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor. Kızlarının hayatından şüphe ettiklerini dile getiren annesi Meryem Kızıllık, "Kızımdan bir aydır haber yok. Artık canından şüphe ediyoruz. En ufak bir ses dahi yok. Yetkililere sesleniyorum bir an önce yavrum bulunsun. Kaçtı mı kaçırıldı mı Bilmiyoruz. Başına kötü bir şey gelmesinden endişe ediyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.