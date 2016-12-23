banner428
banner405

‘Lazım olur’ diye bırakılan boş valiz korkuttu

Didim Belediye Kültür Sanat Atölyesi önüne bırakılan şüpheli valiz polisi harekete geçirdi. Korkulu dakikaların yaşandığı olayda valizin boş çıkmasıyla yüreklere su serpildi

‘Lazım olur’ diye bırakılan boş valiz korkuttu
banner404
EDİNİLEN bilgiye göre; Didim’de Kültür Sanat Atölyesi önünde unutulan şüpheli valizi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli valizin bulunduğu alanda güvenlik önlemi alırken, vatandaşları da alandan uzaklaştırdı.
Güvenlik önleminin alınmasının ardından şüpheli paket incelemeye alınırken, valizi bırakan kişi olay yerine gelerek valizi kendisinin bıraktığını söyledi. Valiz yeni olup bir vatandaşa lazım olur alır diye bıraktığını söyleyen vatandaşın sözlerinin ardından Polis güvenlik koridorunu kaldırdı ve boş valiz alınarak çöpe atıldı. Heyecanlı dakikaların yaşandığı olayda valizin boş çıkmasıyla yüreklere su serpildi. 
 
banner355
Etiketler; #boş valiz #Didim Belediye Kültür Sanat Atölyesi
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
İş adamlarına FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
Sonraki Haber
‘Lazım olur’ diye bırakılan boş valiz korkuttu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.