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Lavrov'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Lavrov'la telefonda görüştü
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DIŞİŞLERİ Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri kaynaklarından görüşmeye ilişkin edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, dün Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’na ait uçağın Karadeniz’e düşmesi sonucunda yaşanan can kayıplarından ötürü duyduğu üzüntüyü Lavrov’a iletti ve taziyelerini sundu. Çavuşoğlu ayrıca, Katar’daki Suriye temasları hakkında Rus mevkidaşına bilgi verdi.
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Etiketler; #dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu #Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
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