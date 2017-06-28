Lastiği patlayan minibüs otomobile çarptı: 16 yaralı

KAZA, sabah saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı'ndan Gaziantep'e yolcu taşıyan Ömer Demir yönetimindeki 27 K 5056 plakalı minibüs, sol arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp takla attıktan sonra karşı yönden gelen Hasan Korkmaz yönetimindeki 27 KM 832 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile hurdaya dönen araçlardaki 14 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gaziantep ve Nurdağı'ndaki hastanelere taşındı Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan ikisinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.