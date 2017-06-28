Lastiği patlayan minibüs otomobile çarptı: 16 yaralı

KAZA, sabah saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı'ndan Gaziantep'e yolcu taşıyan Ömer Demir yönetimindeki 27 K 5056 plakalı minibüs, sol arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp takla attıktan sonra karşı yönden gelen Hasan Korkmaz yönetimindeki 27 KM 832 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile hurdaya dönen araçlardaki 14 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gaziantep ve Nurdağı'ndaki hastanelere taşındı Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan ikisinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.