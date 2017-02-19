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Kuyumcudan 2 kilo altın çalıp kayıplara karıştılar

Yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi bir kuyumcudan yaklaşık 2 kilogram altın çalarak kaçtı

Kuyumcudan 2 kilo altın çalıp kayıplara karıştılar

Yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi bir kuyumcudan yaklaşık 2 kilogram altın çalarak kaçtı

19 Şubat 2017 Pazar 09:12
Kuyumcudan 2 kilo altın çalıp kayıplara karıştılar
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BAŞAKŞEHİR  Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan kuyumcuya  araçla gelen yüzleri maskeli 4 kişi, dükkanının kepenklerini kırdı. İçeri giren soyguncular yaklaşık 2 kilogram altını alıp kaçarken, iş  merkezinin güvenlik görevlisiyle karşılaştı. Soyguncular, görevliyi silahla  tehdit edip etkisiz hale getirdikten sonra olay yerinden kaçtı.
Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis  ekiplerinin, kuyumcu dükkanında ve çevresinde yaptıkları incelemelerde yaklaşık 2  kilogram altın çalındığı tespit edildi. Polis, kaçan zanlıların yakalanması için çevrede geniş çaplı çalışma  başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
KuyumcuAltın
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