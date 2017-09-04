Kurban atıklarını denize attılar!

KURBAN Bayramı’nın son gününde ortaya çevre kirlilikleri çıkmaya başladı. Kurban ibadetini yerine getiren bazı duyarsız vatandaşlar kurban atıkları nı geride bıraktı. Karasu ilçesinde Kara deniz ile Sakarya Nehri’nin buluştuğu yere bayramda kesilen kurbanlık hayvanların atıklarının atılması vatandaşın tepkisine neden oldu. Denize atılan hayvan atıkları çevrede çirkin görüntü oluşturdu.

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