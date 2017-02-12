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Kumar operasyonu

Sultanbeyli'de bulunan kahvehanelere kumar operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda çarkıfelek kumar makinesi ve oyun makinesinin üretiminde kullanılan muhtelif sayılarda malzemeler ele geçirdi

Kumar operasyonu

Sultanbeyli'de bulunan kahvehanelere kumar operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda çarkıfelek kumar makinesi ve oyun makinesinin üretiminde kullanılan muhtelif sayılarda malzemeler ele geçirdi

12 Şubat 2017 Pazar 12:25
Kumar operasyonu
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SULTANBEYLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yavuz Selim Mahallesi Mescid-i Aksa Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucu 2 adet 1 TL ile çalışan çarkıfelek kumar makinesi ele geçirildi. Bunun üzerine kıraathane sahibi Ş.A. isimli şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri Ş.A.'nın da ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin makineleri getirmekte kullandıkları 41 R 3705 plakalı araç ile O.Y. ve S.Z.A. isimli şüpheli şahısları yakaladı. Araçta yapılan aramalarda 4 adet daha çarkıfelek makinesi ele geçirildi. Ardından bu makinelerin yapıldığı adrese baskın yapan polis ekipleri, çarkıfelek ve sigara makinesi olmak üzere toplamda 20 adet oyun makinesi ve oyun makinesinin üretiminde kullanılan muhtelif sayılarda malzemeler ele geçirdi. 
İş yeri çalışanı E.Y. ve iş yeri yetkilisi şüpheli R.Y. isimli şüpheli şahıslar da yakalanarak emniyete getirildi. İş yeri sahibi olduğu belirlenen A.P. ve abisi M.A.P. isimli şüphelilerin firari olduğu ve kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Sultanbeyli'de çok sayıda kahvehaneye baskın yapıldığı ve yapılan baskınlarda çok sayıda makine ele geçirildiği öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Kumar OperasyonuSultanbeyliOperasyon
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