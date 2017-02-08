Kumar operasyonu: 14 gözaltı

EDİNİLEN bilgiye göre, Adıyaman Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette kumar oynandığı bilgisi alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen yere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında kumar oynayan toplam 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şahıs Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Öte yandan yapılan kumar operasyonunda kumar oynamada kullanılan pullar ve çok sayıda iskambil kağıtları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

