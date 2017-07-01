Kum yığınının altında kalan çocuk hayatını kaybetti

ZENGEN mahallesinde yığılı olan kumda kendisine gölgelik yapmak için oyuk açan 9 yaşındaki Yasin Kılıç, oyuğun çökmesi ile kumun altında kalarak can verdi. Çocuğun cansız bedeni cenaze nakil aracı ile Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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