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Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: Turistlerin güvenliği için seferber olduk

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "2016 yılı Mayıs ayına göre turizm gelirlerinde, turizm istatistiklerinde yüzde 16'lık bir artış söz konusudur. 2017'nin ilk beş ayında artış yüzde 5,5 idi." dedi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: Turistlerin güvenliği için seferber olduk

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "2016 yılı Mayıs ayına göre turizm gelirlerinde, turizm istatistiklerinde yüzde 16'lık bir artış söz konusudur. 2017'nin ilk beş ayında artış yüzde 5,5 idi." dedi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:53
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: Turistlerin güvenliği için seferber olduk
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KURTULMUŞ, Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından  ilk toplantısını Antalya'da, turizm sektörü temsilcileriyle yaptı.
Kentteki bir otelde düzenlenen ve üç saat süren "Turizm Sektörü  Değerlendirme Toplantısı"nın ardından basın toplantısı düzenleyen Kurtulmuş,  burada ele alınan konular ve gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda  bulundu.
Kurtulmuş, toplantının faydalı geçtiğini, sektördeki sorunların  konuşulduğunu, bunların çözülmesi için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini  vurguladı.
Türkiye ve bölgenin çok önemli bir süreçten geçtiğini, turizm başta  olmak üzere ülke ekonomisini ve siyasetini derinden etkileyen olaylarla karşı  karşıya olduklarını dile getiren Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:
"Öncelikli olarak küresel ölçekte bir ekonomik mücadelenin sürdüğü,  bir siyasi itiş kakışın yaşandığı dönemden geçiyoruz. Soğuk savaş sonrasındaki  iki kutuplu dünyadan sonra oluşmaya başlayan ama bir türlü yerine oturmayan güç  dengelerinin, her alanda ortaya çıkarmış olduğu türbülanslarla karşı karşıyayız.  Bu çekişmelerin, mücadelelerin özellikle bölgemizde çok derin etkilerinin, bazen  yıkıcı etkilerinin olduğunu görüyoruz. Örneğin Suriye ve Irak'ta yaşanan iç  çatışmaların, vekalet savaşlarının son derece yıkıcı etkilerinin olduğu hepimizin  malumudur. Ayrıca bu bölgedeki gelişmeler çerçevesinde terörün bir büyük küresel  güç haline geldiği artık hepimizin malumudur. Bu bölgeden güç alan ama sonuç  olarak dünyanın her tarafına etki yapma kapasitesine ulaşan bir küresel terör  tehdidiyle karşı karşıyayız. Türkiye, bu küresel tehdidin en ağır şekilde  etkilerini yaşayan ülkelerden birisi olarak, bir taraftan DEAŞ'ın bir taraftan  PKK ile bağlantılı PYD, SDG gibi örgütlerin bir taraftan da DHKP-C gibi aşırı  örgütlerin ve 15 Temmuz darbe girişiminde bütün kirli yüzünü ortaya çıkaran hain  FETÖ çetesinin eş zamanlı saldırıları altındadır."
Kültür ve Turizm Bakanlığından barış projesi
Bakan Kurtulmuş, Türkiye'deki turizm sektörünün de bu çerçevede bu tür  durumlardan ve bölge dışındaki gelişmelerden etkilendiğini belirtti.
Kurtulmuş, son zamanlarda Avrupa'daki bazı siyaset çevrelerini  etkisinde bırakan yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslam karşıtlığı, Türkiye  düşmanlığı ve bunun indirgenmiş şekli olan Erdoğan düşmanlığının birtakım negatif  algıların Batı'da oluşmasına yol açtığını söyledi.
Amaçlarının bundan sonraki süreçte Türkiye'nin özellikle kültür ve  turizm alanındaki gücünü bu türbülansların, gerginliklerin ortadan kaldırılması  için bir manivela olarak kullanabilme becerisini sağlamak olduğunu anlattı.
Kurtulmuş, kültür ve turizm alanını gerginliklerin ve çatışmaların bir  şekilde sulh içinde çözülebileceği önemli bir imkan olarak gördüklerinin altını  çizerek, "Kültür ve turizm alanındaki gücümüzü artırarak, bunu da Türkiye'nin  siyasi ve ekonomik sorunları çözmek, uluslararası gerginlikleri azaltmak için bir  imkan olarak gördüğümüzü ifade ediyoruz. Hükümet, Kültür ve Turizm Bakanlığı  olarak kültür ve turizm alanını gerginliklerin azaltılması için barış projesi  olarak kullanabilme becerisini ortaya koyabilmektir." diye konuştu.
- Turizmde yüzde 16'lık artış
Kurtulmuş, Türkiye'nin Gayri Safi Milli Hasılası'nın yüzde 12'sini ve  istihdamının yüzde 8,2'sini karşılayan kültür ve turizm sektörünün büyük bir güce  ve potansiyele ulaştığını vurguladı.
2015-2016 döneminde yaşanan sıkıntılar, Rusya ile Türkiye arasında  uçak kriziyle başlayan süreç ile küresel siyasi ve ekonomik gelişmelerin Türkiye  üzerinde yansımaları olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, bazı Avrupa ülkeleriyle  yaşanan problemlerin Türkiye turizmini ciddi şekilde etkilediğini söyledi.
Kurtulmuş, 2016 yılında 2015 yılına göre 11 milyon turist sayında ve  12 milyar dolar turizm gelirinde azalmalar olduğunu dile getirerek, şunları ifade  etti:
"Bu kriz dönemini yaşamış olmamıza rağmen, Türkiye'deki turizm sektörü  dayanıklılığını ortaya koymuştur. Bu süreçte gerçekten çok sıkı bir mücadele  vererek önemli mesafeler alınmıştır. 2016 yılı Mayıs ayına göre turizm  gelirlerinde, turizm istatistiklerinde yüzde 16'lık bir artış söz konusudur.  2017'nin ilk beş ayında artış yüzde 5,5 idi. Antalya bölgesi için de ilk 7 ayda  yüzde 60 civarında bir artış söz konusu olmuş. Sadece geçen yılın temmuz ayına  göre Antalya'daki artış yüzde 76 civarında. Ocak-mayıs döneminde Rus turistler  bakımından istatistikte yüzde 571 gibi son derece önemli bir gelişmeyi ortaya  koyuyoruz. Dolayısıyla turizm sektörü de etkinlendi ama bunu sektörün  dayanıklılığı dolayısıyla süratle aşıyoruz. İnşallah bütün alanlarda aşmaya devam  edeceğiz."
Türkiye'den tanıtım atağı
Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan coğrafi  güzelliklere sahip olduğunu belirterek, şöyle dedi:
"Bunun ötesinde bu toprakların büyük bir özelliği var. Hem doğulu hem  batılı, hem Avrupa hem Asya ülkesi, hem Akdeniz hem Karadeniz ülkesi. Bütün bu  farklı özellikleriyle dünyanın bütün ülkelerindeki turistlere açılabilecek,  kültür olarak da dünya ülkelerinin kültürel ilişkilerini zenginleştirebilecek bir  potansiyele sahibiz. Onun için diyoruz ki Türkiye, turizm açısından da büyük  hedefler ortaya koymak mecburiyetindedir. Bu imkanlarını, bu güzelliklerini, bu  değerlerini dünyanın birçok tarafından gelecek turistlere açmak, tanıtım atağıyla  bunu bir şekilde Türkiye'nin lehine çevirmek zorundayız."
Özellikle FETÖ ve onunla irtibatlı, iltisaklı olan Türkiye düşmanı  bütün çevrelerin uluslararası alanda ülke ile ilgili olumsuz algılar oluşturmaya  çalıştığına değinen Kurtulmuş, bunun için turizm sektörünün önüne hedefler  koyarak büyük ataklar gerçekleştireceklerini söyledi. Kurtulmuş, şöyle devam  etti:
"Bu büyük hedefler vizyonumuzun bir parçası olarak 50 milyon turist ve  50 milyar dolar hedefimizi paylaşmak istiyorum. Türkiye inşallah 2023 yılında bu  önemli hedefini gerçekleştirebilirse bu, Türkiye ekonomisine büyük bir ivme  kazandıracaktır. Yine sektörle ilgili önemli hususlardan birisi de sektörün hem  pazar hem ürün bakımından bir çeşitlenmeye gitme mecburiyetidir.
Biz sadece belli ülkelerden gelen, sadece Almanların, sadece  Avrupa'dan, Rusya'dan gelen turistleri değil yeni pazarlara açılacak atakları da  ortaya koyacağız. Örneğin Çin'e, Hindistan'a, Uzak Doğu Asya'ya açılacak bir  turist çekme seferberliği Türkiye'nin aynı zamanda önemli bir tanıtım atağı  şeklinde olacaktır."
"Turistlerin güvenliği için seferber olduk"
Kurtulmuş, Türkiye'nin coğrafi özellikleri, güzellikleri bakımından  sadece deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra farklı turizm alanlarında da  potansiyeli olduğunu, Erzurum, Erzincan, Kars'ta kış olimpiyatlarının gündeme  geldiğini ve kış turizminin Türkiye'de yeteri şekilde desteklenmesi gerektiğini  ifade etti.
İnanç, yayla ve kaplıcalar üzerinden sağlık turizminin mutlaka çok  daha ileri noktalara çıkartılması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, şunları  söyledi:
"Bazı çevreler biraz da kendi iç siyasi hesaplaşmalarının sonucu  olarak ve belki onların etkisinde kalarak Türkiye'nin turizm bakımından güvenli  olmadığını ifade eden sözlerle özellikle Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek turistleri  etkilemeye çalışıyorlar. Bunların realiteyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar  tamamen, özellikle bazı ülkelerde yaklaşan seçimler dolayısıyla iç politikaların  gerekleri olarak dile getirilmiş olan sözlerdir ve gerçeği yansıtmamaktadır.
Şunu çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum, Antalya, Konya, Van,  İstanbul ne kadar turistik yerimiz varsa, bu şehirlerimizin her birisi en az  Berlin, Paris, Roma kadar güvenli şehirlerdir. Bu anlamda da gelecek olan  turistlerin güvenliğini sağlamak bakımından da bütün imkanlarımızla seferber  olmuş ve bu güvenliği sağlamaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede Türkiye'de bir  güvenlik yoktur meselesini de bir negatif algının parçası olarak görüyoruz.  Bunların siyasetçiler bakımından dile getirilmesini ise tamamen Avrupa'daki bazı  ülkelerin yaklaşan seçimlerini esir almış olan Neonazi, yabancı ve özellikle  Türkiye düşmanı söylemin etkisinde kalan sözler olarak görüyoruz."
Toplantıya, Vali Vekili Hüseyin Ece, Büyükşehir Belediye Başkanı  Menderes Türel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman,  Müsteşar Ömer Arısoy, Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Kudret Aşkın ve turizm  sektör temsilcileri katıldı.

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